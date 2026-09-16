शनि मार्गी होते ही चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य, करियर से कारोबार तक मिल सकता है बड़ा फायदा

1 of 5 Shani Margi - फोटो : amar ujala







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ज्योतिषीय मान्यताओं में शनि की चाल को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी शनि देव की गति में बदलाव होता है, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। आमतौर पर शनि को कठिन परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ज्योतिष में शनि को कर्मफलदाता भी कहा गया है। मान्यता है कि अच्छे कर्म करने वालों को शनि की कृपा से सफलता और समृद्धि भी मिल सकती है। 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। यानी इस दिन से उनकी चाल सीधी हो जाएगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि 3 जून 2027 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। वर्तमान में शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में बताए जा रहे हैं। ऐसे में शनि के मार्गी होने का असर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अवधि में कुछ जातकों के करियर में प्रगति, आर्थिक स्थिति में सुधार और कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं वे 4 राशियां कौन-सी हैं, जिनके लिए शनि की सीधी चाल शुभ मानी जा रही है।

2 of 5 आय के स्रोत बढ़ने की संभावना बन सकती है और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आय के स्रोत बढ़ने की संभावना बन सकती है और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबारियों के लिए भी यह समय उपयोगी साबित हो सकता है। व्यापार को विस्तार देने की योजना सफल हो सकती है और नए प्रोजेक्ट या काम से लाभ मिलने के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में फायदा दे सकते हैं।

3 of 5 कारोबार करने वाले जातकों को मुनाफा बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल कई क्षेत्रों में राहत और प्रगति के संकेत दे सकती है। कारोबार करने वाले जातकों को मुनाफा बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण सौदा या योजना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकती है। करियर के लिहाज से भी समय सकारात्मक रह सकता है। मेहनत का उचित परिणाम मिलने और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में भी स्थिति सामान्य और संतुलित रहने के संकेत हैं।

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4 of 5 आर्थिक मोर्चे पर अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। - फोटो : amar ujala

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना धन और नौकरी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम ला सकता है। लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी जगह से अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के किसी अतिरिक्त स्रोत से फायदा होने की संभावना है। परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी सुख-शांति और समृद्धि का माहौल बना रह सकता है।

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5 of 5 नौकरी करने वालों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। - फोटो : amar ujala