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शनि मार्गी होते ही चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य, करियर से कारोबार तक मिल सकता है बड़ा फायदा

Wed, 16 Sep 2026 12:44 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 12:44 PM IST
सार

Shani Margi 2026: ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की सीधी चाल का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। शनि के मार्गी होने से कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। जानें वे 4 राशियां कौन-सी हैं।

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Shani Margi These 4 Zodiac Signs May See Growth in Career Business and Finances in hindi
Shani Margi - फोटो : amar ujala

ज्योतिषीय मान्यताओं में शनि की चाल को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी शनि देव की गति में बदलाव होता है, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। आमतौर पर शनि को कठिन परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ज्योतिष में शनि को कर्मफलदाता भी कहा गया है। मान्यता है कि अच्छे कर्म करने वालों को शनि की कृपा से सफलता और समृद्धि भी मिल सकती है। 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। यानी इस दिन से उनकी चाल सीधी हो जाएगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि 3 जून 2027 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। वर्तमान में शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में बताए जा रहे हैं। ऐसे में शनि के मार्गी होने का असर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अवधि में कुछ जातकों के करियर में प्रगति, आर्थिक स्थिति में सुधार और कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं वे 4 राशियां कौन-सी हैं, जिनके लिए शनि की सीधी चाल शुभ मानी जा रही है।

Shani Margi These 4 Zodiac Signs May See Growth in Career Business and Finances in hindi
आय के स्रोत बढ़ने की संभावना बन सकती है और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आय के स्रोत बढ़ने की संभावना बन सकती है और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबारियों के लिए भी यह समय उपयोगी साबित हो सकता है। व्यापार को विस्तार देने की योजना सफल हो सकती है और नए प्रोजेक्ट या काम से लाभ मिलने के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में फायदा दे सकते हैं।

Shani Margi These 4 Zodiac Signs May See Growth in Career Business and Finances in hindi
कारोबार करने वाले जातकों को मुनाफा बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल कई क्षेत्रों में राहत और प्रगति के संकेत दे सकती है। कारोबार करने वाले जातकों को मुनाफा बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण सौदा या योजना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकती है। करियर के लिहाज से भी समय सकारात्मक रह सकता है। मेहनत का उचित परिणाम मिलने और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में भी स्थिति सामान्य और संतुलित रहने के संकेत हैं।

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Shani Margi These 4 Zodiac Signs May See Growth in Career Business and Finances in hindi
आर्थिक मोर्चे पर अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। - फोटो : amar ujala

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना धन और नौकरी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम ला सकता है। लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी जगह से अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के किसी अतिरिक्त स्रोत से फायदा होने की संभावना है। परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी सुख-शांति और समृद्धि का माहौल बना रह सकता है।

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नौकरी करने वालों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

मकर राशि
मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव माने जाते हैं, इसलिए शनि का मार्गी होना इस राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस दौरान कारोबारियों को कोई अच्छा व्यावसायिक अवसर मिल सकता है। किसी बड़ी डील या नए प्रोजेक्ट से भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे मजबूती आने के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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