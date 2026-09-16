17 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 16 Sep 2026 08:19 PM IST
सार
16 September Ka Panchang: 16 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 17 September: 17 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और विष्कंभ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 17 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:47 − 12:36
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 17 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:07
सूर्यास्त का समय- 18:16
चन्द्रोदय- 11:50
चन्द्रास्त- 22:06
आज का अशुभ मुहूर्त - 17 सितंबर 2026
गुलिक काल- 09:09 − 10:40
राहुकाल: 13:43 − 15:14
यमगण्ड: 06:07 − 07:38
17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ - 06:06 - 07:37
रोग - 07:37 - 09:08
उद्वेग - 09:08 - 10:40
चर -10:40 - 12:11
लाभ -12:11 - 13:42
अमृत - 13:42 - 15:13
काल - 15:13 - 16:44
शुभ- 16:44 - 18:15
17 सितंबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत -18:15 - 19:44
चर - 19:44 - 21:13
रोग - 21:13 - 22:42
काल - 22:42 - 00:11, 18 September
लाभ - 00:11 - 01:40, 18 September
उद्वेग - 01:40 - 03:09, 18 September
शुभ- 03:09 - 04:38, 18 September
अमृत - 04:38 - 06:07, 18 September
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आज का पंचांग- 17 सितंबर 2026
|तिथि
|षष्ठी
|10:49 तक
|नक्षत्र
|अनुराधा
|19:48 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|10:49 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|23:53 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|गुरुवार
|योग
|विष्कंभ
|12:50 तक
|सूर्योदय
|06:07
|सूर्यास्त
|18:16
|चंद्रमा
|वृश्चिक राशि में
|राहुकाल
|13:43 − 15:14
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:47 − 12:36
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:47 − 12:36
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 17 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:07
सूर्यास्त का समय- 18:16
चन्द्रोदय- 11:50
चन्द्रास्त- 22:06
आज का अशुभ मुहूर्त - 17 सितंबर 2026
गुलिक काल- 09:09 − 10:40
राहुकाल: 13:43 − 15:14
यमगण्ड: 06:07 − 07:38
17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ - 06:06 - 07:37
रोग - 07:37 - 09:08
उद्वेग - 09:08 - 10:40
चर -10:40 - 12:11
लाभ -12:11 - 13:42
अमृत - 13:42 - 15:13
काल - 15:13 - 16:44
शुभ- 16:44 - 18:15
17 सितंबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत -18:15 - 19:44
चर - 19:44 - 21:13
रोग - 21:13 - 22:42
काल - 22:42 - 00:11, 18 September
लाभ - 00:11 - 01:40, 18 September
उद्वेग - 01:40 - 03:09, 18 September
शुभ- 03:09 - 04:38, 18 September
अमृत - 04:38 - 06:07, 18 September
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