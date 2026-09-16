लव राशिफल 17 सितंबर: वृश्चिक-धनु राशि वालों के लिए प्यार का दिन खास, क्रश के सामने रख सकते हैं दिल की बात

1 of 13 17 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Love Rashifal 17 September 2026: प्यार और रिश्तों के मामले में आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर आपके प्रेम जीवन, पार्टनर के साथ रिश्ते, बातचीत और भावनाओं पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को गलतफहमी और अनावश्यक बहस से बचने की जरूरत होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज पार्टनर के साथ खुलकर बात करना रिश्ते को मजबूत कर सकता है। वहीं सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होने या पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई खबर मिलने की संभावना बन सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी आपसी समझ और सहयोग बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक किसके प्रेम जीवन में बढ़ेगा प्यार, किसे मिलेगा पार्टनर का साथ और किन राशियों को आज रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज पार्टनर के साथ प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी। दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। सिंगल लोगों को क्रश के आज नजर न आने से थोड़ी मायूसी हो सकती है।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज पार्टनर आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहेंगे। रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ाने के लिए साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल जातकों की जिंदगी में कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए आज का दिन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ अकेले में समय बिताने और दिल की बातें साझा करने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों को क्रश से जुड़ी कोई खबर थोड़ी निराश कर सकती है।

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