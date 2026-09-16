फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 17 सितंबर: मूलांक 6 और 9 वालों के लिए खुशखबरी, जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव

Wed, 16 Sep 2026 04:00 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 04:00 PM IST
सार

आज का अंक ज्योतिष 17 सितंबर 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। जानें सभी मूलांक वालों के लिए करियर, धन, प्रेम और सेहत के मामले में कैसा रहेगा दिन।

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
17 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

अंक ज्योतिष 17 सितंबर 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर उसके मूलांक का निर्धारण किया जाता है और इसी के जरिए दैनिक जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत प्राप्त किए जाते हैं। हर मूलांक का अपना अलग प्रभाव और महत्व माना जाता है। ऐसे में आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, यह जानना दिलचस्प रहेगा। 17 सितंबर 2026 को ग्रहों और अंकों के प्रभाव के आधार पर कुछ मूलांक वालों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है, जबकि कुछ लोगों को कामकाज, धन या रिश्तों से जुड़े मामलों में थोड़ा संभलकर कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। नौकरी और कारोबार करने वालों को अपने फैसलों में धैर्य रखना होगा। वहीं प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में बातचीत के जरिए कई उलझनें दूर हो सकती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज आपका मूलांक क्या कहता है, तो यहां जानें 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए 17 सितंबर का अंक ज्योतिष। साथ ही जानिए आज करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक मामलों में आपका दिन कैसा रह सकता है।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज किसी नए कार्य की शुरुआत आपके लिए मिला-जुला परिणाम लेकर आ सकती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। वहीं बच्चों से जुड़े सरकारी काम में निराशा मिल सकती है।
शुभ अंक - 18
शुभ रंग - लेमन

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
नौकरी करने वालों को आज कड़ी मेहनत के बाद भी उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिलने में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है। पिता और पुत्र के बीच किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है।
शुभ अंक - 20
शुभ रंग - सफेद

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज आपके साहसिक निर्णय सफलता का रास्ता खोल सकते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। अपनी योग्यता साबित करने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी। कुछ लोग आपको अपने स्वार्थ में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
शुभ अंक - 17
शुभ रंग - नारंगी

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज मन प्रसन्न रहेगा और दिन सुखद माहौल में बीतेगा। प्रेमी या प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। किसी समारोह, मांगलिक आयोजन या पार्टी में शामिल होने का मौका मिल सकता है। खान-पान और मनोरंजन का आनंद लेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें।
शुभ अंक - 19
शुभ रंग - गोल्डन

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed