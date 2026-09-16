अंक ज्योतिष 17 सितंबर 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर उसके मूलांक का निर्धारण किया जाता है और इसी के जरिए दैनिक जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत प्राप्त किए जाते हैं। हर मूलांक का अपना अलग प्रभाव और महत्व माना जाता है। ऐसे में आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, यह जानना दिलचस्प रहेगा। 17 सितंबर 2026 को ग्रहों और अंकों के प्रभाव के आधार पर कुछ मूलांक वालों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है, जबकि कुछ लोगों को कामकाज, धन या रिश्तों से जुड़े मामलों में थोड़ा संभलकर कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। नौकरी और कारोबार करने वालों को अपने फैसलों में धैर्य रखना होगा। वहीं प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में बातचीत के जरिए कई उलझनें दूर हो सकती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज आपका मूलांक क्या कहता है, तो यहां जानें 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए 17 सितंबर का अंक ज्योतिष। साथ ही जानिए आज करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक मामलों में आपका दिन कैसा रह सकता है।
अंक ज्योतिष 17 सितंबर: मूलांक 6 और 9 वालों के लिए खुशखबरी, जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 04:00 PM IST
सार
आज का अंक ज्योतिष 17 सितंबर 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। जानें सभी मूलांक वालों के लिए करियर, धन, प्रेम और सेहत के मामले में कैसा रहेगा दिन।
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