17 सितंबर को बनेगा नवपंचम राजयोग, इन राशियों को कार्यक्षेत्र में तरक्की और धन लाभ योग

1 of 4 Navpancham Rajyog 2026 - फोटो : adobe







Link Copied



Navpancham Rajyog 2026: 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ बुध संग युति करते हुए बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं यम के साथ सूर्य संयोग करके नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे। नवपंचम राजयोग को शुभ योग माना जाता है, इससे कुछ राशि वालों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। लंबे समय से रुके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे और धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं नवपंचम राजयोग किन राशि वालों के लिए सबसे लाभकारी साबित हो सकता है।

2 of 4 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर नवपंचम राजयोग का प्रभाव

नवपंचम राजयोग का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि में होगी। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। नौकरीपेशा जातकों को मनचाही नौकरी प्राप्ति के अवसर मिल सकते हैं। अतिरिक्त आय के कई तरह के सुनहरे मौके मिलेंगे। जो लोग कारोबार में हैं उनको अच्छा मुनाफा अर्जित करने का अवसर मिलेगा।

3 of 4 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि पर नवपंचम राजयोग का प्रभाव

नवपंचम राजयोग कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। आपको अपनी मेहनत का लाभ मिलेगा। आपके मान-सम्मान, यश और प्रतिष्ठा चारो तरफ फैलेगी। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां खत्म होगी। व्यापार में लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम और अपनापन बना रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 वृषभ - फोटो : amar ujala