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17 सितंबर को बनेगा नवपंचम राजयोग, इन राशियों को कार्यक्षेत्र में तरक्की और धन लाभ योग

Wed, 16 Sep 2026 07:11 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 16 Sep 2026 07:11 PM IST
सार

Navpancham Rajyog 2026: 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और इसी के साथ नवपंचम राजयोग का निर्माण भी होगा, जिससे कुछ राशि वालों को लाभ होगा। 

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Navpancham Rajyog 2026 Surya Yam Yuti Positive Impact On These Zodiac Sign
Navpancham Rajyog 2026 - फोटो : adobe

Navpancham Rajyog 2026: 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ बुध संग युति करते हुए बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं यम के साथ सूर्य संयोग करके नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे। नवपंचम राजयोग को शुभ योग माना जाता है, इससे कुछ राशि वालों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। लंबे समय से रुके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे और धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं नवपंचम राजयोग किन राशि वालों के लिए सबसे लाभकारी साबित हो सकता है। 

Navpancham Rajyog 2026 Surya Yam Yuti Positive Impact On These Zodiac Sign
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
कर्क राशि पर नवपंचम राजयोग का प्रभाव
नवपंचम राजयोग का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि में होगी। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। नौकरीपेशा जातकों को मनचाही नौकरी प्राप्ति के अवसर मिल सकते हैं। अतिरिक्त आय के कई तरह के सुनहरे मौके मिलेंगे। जो लोग कारोबार में हैं उनको अच्छा मुनाफा अर्जित करने का अवसर मिलेगा। 
Navpancham Rajyog 2026 Surya Yam Yuti Positive Impact On These Zodiac Sign
कन्या राशि - फोटो : amar ujala
कन्या राशि पर नवपंचम राजयोग का प्रभाव
नवपंचम राजयोग कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। आपको अपनी मेहनत का लाभ मिलेगा। आपके मान-सम्मान, यश और  प्रतिष्ठा चारो तरफ फैलेगी। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां खत्म होगी। व्यापार में लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम और अपनापन बना रहेगा। 
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Navpancham Rajyog 2026 Surya Yam Yuti Positive Impact On These Zodiac Sign
वृषभ - फोटो : amar ujala
वृषभ राशि पर नवपंचम राजयोग का प्रभाव
वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में नवपंचम राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। लंबे समय से कामों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ के कई अवसर मिलेंगे। धन के निवेश से आपको अच्छा फायदा होगा। संतान की तरफ से आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी मिलने के योग हैं। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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