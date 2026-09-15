केतु कर्क गोचर 2026: इन राशि वालों को मिलेगी बड़ी सफलता, 2027 तक चमकेगी किस्मत

Ketu Transit 2026 Horoscope: ज्योतिषियों के अनुसार, छाया ग्रह केतु 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए उनकी चाल का खास असर देश-दुनिया के साथ सभी 12 राशियों पर भी देखने को मिलता है। हालांकि, गोचर के दौरान भी वह अन्य ग्रहों के साथ युति बनाकर कुछ राशियों को शुभ और अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। वर्तमान में केतु सूर्य की राशि सिंह में विराजमान हैं। अब साल 2026 के अंत में वह चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। केतु 5 दिसंबर 2026 को कर्क राशि में आएंगे। ऐसे में केतु और चंद्रमा का यह संयोग कुछ राशि वालों के लिए मानसिक शांति, धैर्य और स्थिरता लेकर आ सकता है। साथ ही कई जातकों के जीवन में चल रही परेशानियां कम होने और सकारात्मकता बढ़ने के योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं किन लकी राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिल सकता है।