Feng Shui Tips For Bedroom In Hindi: फेंगशुई एक प्राचीन चीनी पद्धति है, जिसमें घर के वातावरण को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखने के लिए कई नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि घर में मौजूद चीजों की सही व्यवस्था से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर हो सकता है। खासतौर पर बेडरूम का माहौल व्यक्ति की मानसिक शांति और रिश्तों पर असर डालता है। ऐसे में फेंगशुई के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं बेडरूम में रखी ऐसी कौन-सी चीजें हैं, जिन्हें फेंगशुई के अनुसार अशुभ माना जाता है और जिन्हें घर में रखने से बचना चाहिए।