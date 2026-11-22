Feng Shui Tips For Bedroom In Hindi: फेंगशुई एक प्राचीन चीनी पद्धति है, जिसमें घर के वातावरण को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखने के लिए कई नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि घर में मौजूद चीजों की सही व्यवस्था से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर हो सकता है। खासतौर पर बेडरूम का माहौल व्यक्ति की मानसिक शांति और रिश्तों पर असर डालता है। ऐसे में फेंगशुई के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं बेडरूम में रखी ऐसी कौन-सी चीजें हैं, जिन्हें फेंगशुई के अनुसार अशुभ माना जाता है और जिन्हें घर में रखने से बचना चाहिए।
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बेडरूम से जुड़े फेंगशुई उपाय
- फोटो : Ai Generated
धारदार सामान या झाड़ू
बेडरूम में चाकू, छुरी और कैंची जैसी धारदार चीजें रखने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव या झगड़े की स्थिति बन सकती है। यदि इन्हें रखना जरूरी हो, तो किसी अलमारी या बंद ड्रॉअर में रखें। इसके अलावा, बेडरूम में झाड़ू रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। फेंगशुई मान्यताओं के अनुसार, इससे आर्थिक परेशानियां और रिश्तों में अनबन हो सकती है। इसलिए इन सभी चीजों को बेडरूम के बजाय स्टोर रूम जैसी किसी अलग जगह पर रखना बेहतर माना जाता है।
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बेडरूम से जुड़े फेंगशुई उपाय
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जूते-चप्पल
फेंगशुई के अनुसार, बेडरूम में जूते-चप्पल रखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे कमरे का सकारात्मक वातावरण प्रभावित हो सकता है और व्यक्ति की सोच पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा, बेडरूम में जूते-चप्पल रखने से वैवाहिक जीवन में भी तनाव और पति-पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ने की आशंका मानी जाती है। इसलिए जूते-चप्पलों को बेडरूम के बजाय घर के बाहर या किसी निर्धारित रैक में रखना चाहिए।
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बेडरूम से जुड़े फेंगशुई उपाय
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एक्वेरियम
बेडरूम में फाउंटेन या एक्वेरियम जैसी पानी से जुड़ी चीजें रखने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें बेडरूम में रखने से आर्थिक परेशानियां और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। वहीं, एक्वेरियम को घर के लिविंग रूम में रखना शुभ माना जाता है। फेंगशुई मान्यताओं के अनुसार, इसे उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए एक्वेरियम के लिए बेडरूम के बजाय लिविंग रूम को बेहतर स्थान माना जाता है।
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बेडरूम से जुड़े फेंगशुई उपाय
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पूजा घर
घर में पूजा स्थल को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वास्तु और फेंगशुई के अनुसार, बेडरूम में मंदिर या पूजा घर बनाना उचित नहीं माना जाता है। दरअसल, बेडरूम आराम और विश्राम के लिए होता है, जबकि पूजा स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा और पवित्रता का केंद्र माना जाता है।
मान्यता है कि दोनों स्थानों की ऊर्जा अलग-अलग होती है। इसलिए घर में पूजा घर को बेडरूम से अलग किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर बनाना शुभ माना जाता है।
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