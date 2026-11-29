Feng Shui Rules For House Wall Painting: घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें केवल घर की सुंदरता बढ़ाने का काम नहीं करतीं, बल्कि इनका संबंध हमारे विचारों और भावनाओं से भी होता है। यही वजह है कि लोग अपने घर में परिवार की तस्वीरों से लेकर खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों वाली पेंटिंग्स लगाना पसंद करते हैं। हालांकि, फेंगशुई के अनुसार, घर में हर तरह की तस्वीर लगाना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि कुछ तस्वीरें घर के माहौल में नकारात्मकता बढ़ा सकती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव व मनमुटाव का कारण बन सकती हैं। ऐसे में घर की सुख-शांति और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए दीवारों पर तस्वीरें लगाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि फेंगशुई के अनुसार किन तस्वीरों को घर की दीवारों पर लगाने से बचना चाहिए।