Feng Shui Tips For Lucky Home Things: हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख-शांति, धन-दौलत और समृद्धि बनी रहे। इसके लिए लोग मेहनत करने के साथ-साथ कई तरह के वास्तु और फेंगशुई उपाय भी अपनाते हैं। चीनी फेंगशुई में कुछ विशेष वस्तुओं को सौभाग्य, धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को घर में सही स्थान पर रखने से आर्थिक परेशानियां कम करने और खुशहाली बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं फेंगशुई की ऐसी 6 खास चीजों के बारे में, जिन्हें घर में रखना शुभ माना जाता है।
फेंगशुई टिप्स: धन-समद्धि के लिए घर में रखें फेंगशुई की ये 6 चीजें, खुल जाएंगे तरक्की और खुशहाली के रास्ते
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 20 Nov 2026 01:29 PM IST
सार
Feng Shui Tips: घर का वातावरण सकारात्मक और खुशहाल बनाए रखने के लिए लोग कई तरह के वास्तु और फेंगशुई उपाय अपनाते हैं। फेंगशुई में कुछ खास वस्तुओं को सौभाग्य, धन और तरक्की का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इन चीजों को घर में सही जगह पर रखने से सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं ऐसी 6 फेंगशुई वस्तुओं के बारे में, जिन्हें घर में रखना शुभ माना जाता है।
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