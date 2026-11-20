Feng Shui Tips For Lucky Home Things: हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख-शांति, धन-दौलत और समृद्धि बनी रहे। इसके लिए लोग मेहनत करने के साथ-साथ कई तरह के वास्तु और फेंगशुई उपाय भी अपनाते हैं। चीनी फेंगशुई में कुछ विशेष वस्तुओं को सौभाग्य, धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को घर में सही स्थान पर रखने से आर्थिक परेशानियां कम करने और खुशहाली बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं फेंगशुई की ऐसी 6 खास चीजों के बारे में, जिन्हें घर में रखना शुभ माना जाता है।