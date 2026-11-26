1 of 5 फेंगशुई टिप्स - फोटो : Amar Ujala







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Married Life Feng Shui Tips In Hindi: फेंगशुई में घर की सजावट और उसमें रखी वस्तुओं को खास महत्व दिया गया है। मान्यता है कि फेंगशुई के कुछ खास उपाय अपनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के रिश्तों और वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। अगर पति-पत्नी के बीच अक्सर अनबन रहती है या रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं रही, तो फेंगशुई से जुड़ी कुछ चीजें घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि इनसे रिश्ते में प्रेम, विश्वास और आपसी तालमेल बढ़ाने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं दांपत्य जीवन को खुशहाल बनाने वाले फेंगशुई के 5 आसान उपाय।

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1. बेडरूम में शीशे से बचें

बेडरूम में शीशे को इस तरह से न लगाएं कि उसमें बिस्तर पर सोता हुआ व्यक्ति नजर आए। फेंगशुई के अनुसार, इससे रिश्ते में अविश्वास पैदा हो सकता है। ये आपके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा और अस्थिरता का कारण बन सकता हैं। फेंगशुई के अनुसार, बेडरूम में शीशे की सही जगह का होना बहुत ही जरूरी है।

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3. बेडरूम का सही स्थान

बेडरूम के सही स्थान और अच्छी सजावट का वैवाहिक जीवन पर काफी अच्छा असर होता है। फेंगशुई के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिशा में बेडरूम का होना स्थिरता और प्रेम को बढ़ाता है। इस बात का ख्याल रखें कि बेडरूम को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें क्योंकि अव्यवस्था से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिससे रिश्तों में तनाव हो सकता है। बेडरूम के सही स्थान और अच्छी सजावट का वैवाहिक जीवन पर काफी अच्छा असर होता है। फेंगशुई के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिशा में बेडरूम का होना स्थिरता और प्रेम को बढ़ाता है। इस बात का ख्याल रखें कि बेडरूम को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें क्योंकि अव्यवस्था से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिससे रिश्तों में तनाव हो सकता है।







4. यिन-यांग का संतुलन

फेंगशुई में यिन-यांग का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। बेडरूम में जोड़ी में चीजें रखें, जैसे दो मोमबत्तियां, दो पक्षी, या दो दिल के आकार की सजावट। यह संतुलन को बनाए रखता है और रिश्ते में सामंजस्य लाता है। इससे आपका प्रेम भी बना रहेगा।

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