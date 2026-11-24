Feng Shui Tips For Wall Clock: घर का माहौल सकारात्मक और खुशहाल बनाए रखने के लिए लोग कई तरह के वास्तु और फेंगशुई उपाय अपनाते हैं। फेंगशुई एक प्राचीन चीनी शास्त्र है, जिसमें घर की सजावट से लेकर वस्तुओं को सही दिशा में रखने तक के कई नियम बताए गए हैं। इसी शास्त्र में दीवार घड़ी लगाने की दिशा और स्थान को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि सही दिशा में घड़ी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं दीवार घड़ी से जुड़े कुछ खास फेंगशुई नियम, जिन्हें अपनाकर घर में सुख-शांति और खुशहाली बनाए रख सकते हैं।

विज्ञापन