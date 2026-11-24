1 of 5 पर्स से जुड़े फेंगशुई नियम - फोटो : Amar Ujala







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Feng Shui Tips For Attract Money In Wallet: फेंगशुई में घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के साथ-साथ धन-समृद्धि को आकर्षित करने के भी कई उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि पर्स का संबंध आर्थिक स्थिति और धन की बरकत से होता है। इसलिए इसे हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। पर्स में बेकार कागज, पुराने बिल और अनावश्यक चीजें रखने से बचना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, पर्स से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक खुशहाली का मार्ग खुलता है। आइए जानते हैं कि आपको अपने पर्स से जुड़ी किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिनकी मदद से आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा।

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पर्स में अधिक से अधिक पेपर करेंसी रखें आज के समय में ज्यादातर लोग खरीदारी और अन्य भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कई बार पर्स में नकद पैसे रखना भूल जाते हैं। हालांकि, फेंगशुई की मान्यताओं के अनुसार, पर्स में हमेशा कुछ नकद राशि रखनी चाहिए। माना जाता है कि इससे धन के प्रति सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा, पर्स में नोटों को अच्छी तरह व्यवस्थित रखना चाहिए। छोटे नोटों को आगे और बड़े नोटों को पीछे क्रम से रखने की सलाह दी जाती है। फटे या मुड़े हुए नोटों को पर्स में रखने से बचना चाहिए।

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पर्स में नगदी को सही क्रम में रखें

अपने पर्स में नोट और कार्ड्स को व्यवस्थित ढंग से रखें। फेंगशुई के अनुसार, अगर पैसे और अन्य वस्तुएं सुव्यवस्थित होती हैं, तो आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है। इसलिए पर्स में नगदी, नोट और कार्ड्स को ठीक से रखने की आदत डालनी चाहिए।

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