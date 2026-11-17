Feng Shui Tips to Attract Money: फेंगशुई एक चीनी शास्त्र है, जिसमें घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि घर का वातावरण सकारात्मक होने से जीवन में खुशहाली और तरक्की के अवसर बढ़ते हैं। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद लोगों को मनचाही सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे में फेंगशुई के कुछ उपायों को आजमाना लाभकारी माना जाता है। इसके अनुसार, घर में कुछ खास वस्तुएं रखने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और धन-समृद्धि का आगमन होता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 फेंगशुई वस्तुओं के बारे में, जिन्हें घर में रखना शुभ माना जाता है।
धन लाभ के लिए फेंगशुई टिप्स: घर में अपनाएं फेंगशुई के ये 5 उपाय, पैसों की तंगी होगी दूर
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 17 Nov 2026 04:51 PM IST
सार
Feng Shui Tips for Money: फेंगशुई में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं, जिन्हें घर में रखने से सौभाग्य के साथ-साथ धन-संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 फेंगशुई चीजों के बारे में जो धन के द्वार खोलती हैं।
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