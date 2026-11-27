Feng Shui Tips For Fish Aquarium: फेंगशुई में मछलियों को सुख-समृद्धि, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि कई लोग घरों में मछलियों का एक्वेरियम रखते हैं। मान्यता है कि एक्वेरियम में तैरती मछलियां घर के वातावरण में सकारात्मकता बनाए रखने और आर्थिक उन्नति का संकेत देती हैं।हालांकि, फेंगशुई के अनुसार एक्वेरियम रखने की सही दिशा और स्थान का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है। इसके लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप घर में एक्वेरियम रख सकते हैं।

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