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Feng Shui Tips In Hindi: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और परिवार को कभी आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार तमाम प्रयासों के बावजूद आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता।







फेंगशुई के अनुसार, घर में रखी कुछ चीजें नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। इन्हें धन की कमी और आर्थिक परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में रखी किन चीजों को अशुभ माना जाता है और धन-समृद्धि के लिए फेंगशुई के कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं।

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टूटा हुआ दर्पण घर में टूटा हुआ दर्पण या कांच रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसे आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव जैसी परेशानियों से भी जोड़कर देखा जाता है। इसलिए घर या गाड़ी में लगे टूटे हुए दर्पण और कांच को तुरंत हटा देना चाहिए।

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टूटे बर्तन

घर के टूटे फूटे बर्तन को अक्सर हम रसोई से बाहर तो निकाल देते है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकालते और उसका उपयोग कहीं ना कहीं करने की सोचते है। अगर आप भी ऐसा ही करते है तो आज से ही इस बंद कर दें, क्योंकि टूटे बर्तन को घर में रखने से नकरात्मकता बढ़ती है और इससे वास्तुदोष भी होता है।

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