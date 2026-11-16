फेंगशुई टिप्स: आर्टिफिशियल प्लांट्स से घर सजाने का है शौक, तो फेंगशुई की इन बातों को न करें नजरअंदाज

फेंगशुई में प्राकृतिक पौधों का महत्व





अगर व्यस्त दिनचर्या या समय की कमी के कारण घर में प्राकृतिक पौधे रखना संभव नहीं है, तो आर्टिफिशियल प्लांट्स सजावट के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। हालांकि, कोशिश करनी चाहिए कि घर में कम से कम एक-दो जीवित पौधे जरूर लगाएं। इसके लिए तुलसी, स्नेक प्लांट, जेड प्लांट या मनी प्लांट का चुनाव किया जा सकता है। वास्तु और फेंगशुई मान्यताओं के अनुसार, घर में हरियाली के साथ प्रकृति का जुड़ाव बनाए रखना भी जरूरी माना जाता है। ऐसे में कृत्रिम पौधों का इस्तेमाल घर की सजावट के लिए करें, जबकि प्राकृतिक माहौल और जीवंतता बनाए रखने के लिए असली पौधों को प्राथमिकता दें।









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