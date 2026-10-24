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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   104th Birth Anniversary of Jagadguru Kripalu Maharaj A Message of Devotion and Service

मनगढ़: जगद्गुरु कृपालु महाराज की 104वीं जयंती, भक्ति और सेवा का संदेश

Sat, 24 Oct 2026 04:09 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, मनगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, मनगढ़ Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 04:09 PM IST
सार

जगद्गुरु कृपालु महाराज की 104वीं जयंती पर श्री कृपालु धाम मनगढ़ में 60वां वार्षिक साधना शिविर चल रहा है। इसमें देश-विदेश से हजारों साधक शामिल हुए हैं। कृपालु महाराज का जन्म वर्ष 1922 में प्रयागराज के निकट मनगढ़ गांव में शरत् पूर्णिमा की मध्यरात्रि में हुआ था।

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104th Birth Anniversary of Jagadguru Kripalu Maharaj A Message of Devotion and Service
जगद्गुरु कृपालु महाराज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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जगद्गुरु कृपालु महाराज की 104वीं जयंती पर श्री कृपालु धाम मनगढ़ में 60वां वार्षिक साधना शिविर चल रहा है। इसमें देश-विदेश से हजारों साधक शामिल हुए हैं। कृपालु महाराज का जन्म वर्ष 1922 में प्रयागराज के निकट मनगढ़ गांव में शरत् पूर्णिमा की मध्यरात्रि में हुआ था। उन्होंने बाल्यकाल से ही हरिनाम-संकीर्तन को युगधर्म के रूप में स्थापित किया। अल्पायु में ही उन्होंने व्याकरणाचार्य सहित कई उपाधियां प्राप्त कीं। सोलह वर्ष की आयु में वे चित्रकूट के वनों में श्रीराधा-कृष्ण प्रेम की परमहंस अवस्था में विचरण करने लगे। बाद में उन्होंने जनसामान्य को रूपध्यान और संकीर्तन के माध्यम से साधना का उपदेश दिया। 

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5 से 13 जनवरी 1957 तक उन्होंने काशी विद्वत् परिषद के पांच सौ विद्वानों के समक्ष संस्कृत में प्रवचन दिए। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर विद्वानों ने 14 जनवरी 1957 को उन्हें सर्वसम्मति से जगद्गुरु की उपाधि दी। उन्हें पूर्ववर्ती आचार्यों के सिद्धांतों का समन्वय करने के लिए जगद्गुरूत्तम भी कहा गया। उन्होंने भक्तियोग प्रधान मार्ग का प्रचार करते हुए जीवों को भगवान से प्रेम करने का संदेश दिया।
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जनकल्याण और आध्यात्मिक योगदान
कृपालु महाराज ने वृंदावन में प्रेम मंदिर, बरसाना में कीर्ति मंदिर और मनगढ़ में भक्ति मंदिर की स्थापना की। उन्होंने जनकल्याण के लिए तीन निशुल्क चिकित्सालय और तीन निशुल्क विद्यालय भी स्थापित किए। इन संस्थानों में अब तक 60 लाख रोगियों का निशुल्क उपचार हुआ है। साथ ही 60 हजार निर्धन कन्याओं को शिक्षा प्रदान की गई है। इन प्रयासों से आध्यात्मिक संदेश के साथ समाज सेवा को महत्व मिला।
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शिविर परंपरा और विश्व बंधुत्व
वर्ष 1966 से श्री कृपालु धाम मनगढ़ में उनके जन्मोत्सव पर साधना शिविर आयोजित हो रहे हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन और कीर्ति मंदिर बरसाना में भी अंतरराष्ट्रीय भक्तियोग साधना शिविर लगते हैं। एक माह तक चलने वाले वर्तमान शिविर में अहर्निश संकीर्तन होता है। कृपालु महाराज ने अपने 91 वर्षों के जीवन को जीवकल्याण के लिए समर्पित किया। उनका प्रेम, भक्ति, सेवा और विश्व बंधुत्व का संदेश आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा।

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