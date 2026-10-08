एमपी: गुना में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, कानों में लगा था हेडफोन; इंदौर से गांव लौट रहा था

इंदौर से अपने गांव लौट रहे 25 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कैंट थाना क्षेत्र के उकावद गांव निवासी बसंत रजक के रूप में हुई है। उसका शव बुधवार, 7 अक्तूबर की शाम करीब 7 बजे पगारा रेलवे स्टेशन के पास बेहटा गांव के आउटर पर रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। ट्रेन की टक्कर इतनी तेज थी कि युवक की गर्दन धड़ से अलग हो गई।

विज्ञापन