फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Asaram Bapu's Ashram Blocks Simhastha 80-Ft Road Project; Followers Launch Signature Campaign

उज्जैन: सिंहस्थ की 80 फीट रोड के आड़े आया आसाराम बापू का आश्रम, सैकड़ों अनुयायियों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

Wed, 02 Sep 2026 11:11 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 11:11 PM IST
सार

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क के लिए आसाराम आश्रम की 0.0240 हेक्टेयर जमीन मांगी गई है। प्रशासन ने 5.76 लाख रुपये मुआवजे का प्रस्ताव दिया, जिसे आश्रम समिति ने ठुकरा दिया। प्रबंधन ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध जताया और कानूनी लड़ाई की चेतावनी दी।

विज्ञापन
Asaram Bapu's Ashram Blocks Simhastha 80-Ft Road Project; Followers Launch Signature Campaign
आसाराम बापू का आश्रम

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए बनाई जा रही 80 फीट चौड़ी नई सड़क का विवाद अब आसाराम बापू के आश्रम तक पहुंच गया है। आगर रोड को सांदीपनि आश्रम होते हुए भैरूगढ़ रोड से जोड़ने के लिए UDA ने जो परियोजना रोड क्रमांक-34 (ग्राम भीतरी) तैयार की है, उसमें मंगलनाथ रोड स्थित आसाराम आश्रम की जमीन भी आ रही है।

विज्ञापन


प्रशासन ने आश्रम की कुल 0.1780 हेक्टेयर में से 0.0240 हेक्टेयर जमीन मांगी है। इस जमीन पर आश्रम का मुख्य गेट, बापू की कुटिया, मनोकामना सिद्ध वटवृक्ष और मंदिर स्थित है। प्रशासन ने जमीन पर निशान भी लगा दिए हैं। प्रशासन द्वारा जमीन मांगे जाने के विरोध में आश्रम प्रबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। आश्रम के स्थानीय संचालक शिवाय सोनटक्के ने बताया कि प्रशासन का पत्र मिला था, जिसे हमने अस्वीकार कर दिया है। इसी विरोध के तहत आश्रम की ओर से बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। संस्कृति व सभ्यता अभियान से जुड़े बच्चों और 500 से अधिक अनुयायियों के हस्ताक्षर कराकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। संचालक ने कहा - यह जमीन संत श्री आसाराम गुरुकुल श्री चैतन्य सेवा समिति के नाम पर है और धार्मिक स्थल है। यहां रोज जप-अनुष्ठान होते हैं। हम जमीन नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। हमारे पास रजिस्ट्री, पावती सहित सभी दस्तावेज हैं।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश: जन समस्याओं के समाधान के लिए जन विश्वास अभियान पोर्टल का आगाज, सीएम यादव ने किया लॉन्च
विज्ञापन
विज्ञापन


5.76 लाख का मुआवजा भी ठुकराया
प्रशासन ने 17 जुलाई को पत्र भेजकर जमीन के बदले 5 लाख 76 हजार रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे आश्रम समिति ने अव्यावहारिक बताते हुए ठुकरा दिया है।

बता दें कि UDA की योजना फाइनल हो चुकी है। प्रशासन ने इस जमीन को आगामी अनिवार्यता श्रेणी में लेकर अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व अमला सक्रिय है। दरअसल, इस रोड के बनने से आगर रोड से सांदीपनि और मंगलनाथ जाने के लिए भर्तृहरि नाका-खाकचौक का लंबा चक्कर खत्म हो जाएगा और श्रद्धालु सीधे आश्रम पहुंच सकेंगे।

 

 

आसाराम बापू का आश्रम

आसाराम बापू का आश्रम

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed