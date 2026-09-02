उज्जैन: सिंहस्थ की 80 फीट रोड के आड़े आया आसाराम बापू का आश्रम, सैकड़ों अनुयायियों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए बनाई जा रही 80 फीट चौड़ी नई सड़क का विवाद अब आसाराम बापू के आश्रम तक पहुंच गया है। आगर रोड को सांदीपनि आश्रम होते हुए भैरूगढ़ रोड से जोड़ने के लिए UDA ने जो परियोजना रोड क्रमांक-34 (ग्राम भीतरी) तैयार की है, उसमें मंगलनाथ रोड स्थित आसाराम आश्रम की जमीन भी आ रही है।

विज्ञापन