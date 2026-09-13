साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क: 50 से ज्यादा शिकायतों वाला आरोपी गिरफ्तार, 3 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा

क्राइम ब्रांच ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मेट्रिक्स के तहत कार्रवाई करते हुए शातिर आरोपी ललित उर्फ ऋषि सुतार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ देशभर से 50 से अधिक शिकायतें मिली हैं और वह कई राज्यों में साइबर ठगी के मामलों से जुड़ा है।

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