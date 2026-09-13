इंदौरः खजराना गणेश मंदिर में लगेगा सवा लाख मोदक का भोग, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दानदाता दीपक अग्रवाल की ओर से अन्नक्षेत्र में विशेष महाप्रसादी का आयोजन रहेगा। उत्सव के दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित होगी, जिसमें पाटीदार योगा सेंटर द्वारा म्यूजिकल योगा, स्कूली बच्चों की गायन प्रतियोगिता, कथक नृत्य, और प्रियाणी वाणी पंडित व श्वेता गुंजन जोशी के मधुर भजनों की प्रस्तुतियां शामिल हैं।अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान श्री गणेश की मनमोहक झांकी और चल समारोह निकाला जाएगा। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए मंदिर परिसर क्षेत्र में यातायात का एकांकी मार्ग (वन-वे) निर्धारित किया गया है।गणेशोत्सव के दौरान खजराना गणेश मंदिर मार्ग पर सुगम यातायात बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया है। एसीपी जोन-दो लाल बहादुर बौद्ध ने बताया कि रविवार से बंगाली चौराहा से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की ओर सर्विस रोड पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। श्रद्धालु खजराना चौराहा से सर्विस रोड, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, गणेशपुरी मेन रोड और गोयल विहार रैनबसेरा होते हुए मंदिर पार्किंग स्थल तक पहुंच सकेंगे। दर्शन के बाद वाहनों की निकासी कालका माता मंदिर गेट, गणेश मंदिर तिराहा और पीपल चौराहा होकर खजराना चौराहा की ओर होगी। खजराना गांव जाने वाले वाहन गोया रोड का उपयोग कर सकेंगे। भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए खजराना चौराहा से स्टार चौराहा और पीपल चौराहा से खजराना की ओर सिटी बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस टीम ने मार्ग पर खड़े सत्तर से अधिक वाहनों को हटवा दिया है।