शराब कांड: दिग्विजय सिंह ने सरकार को घेरा, SP को हटाने और EOW जांच की मांग; चार पीड़ित परिवारों को लिया गोद

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को सागर में बंडा शराब कांड को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रभावित गांवों का दौरा करने और पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रशासन व पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सागर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को तुरंत हटाने और उनके कार्यकाल की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) से जांच कराने की मांग की है।

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