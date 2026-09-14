विदेश भेजने के नाम पर 12.65 लाख की ठगी: फर्जी वीजा गिरोह का पर्दाफाश, बिजनौर और दिल्ली से दो आरोपी गिरफ्तार

पन्ना पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा तैयार कर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बृजपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर और दिल्ली से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ठगी से जुड़ी करीब 12 लाख 65 हजार 900 रुपये की रकम, फर्जी वीजा, 14 पासपोर्ट, करीब 9 लाख 50 हजार रुपये नकद, एक कार, मोबाइल फोन और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों और बैंक खातों की जांच में जुटी है।

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