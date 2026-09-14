सीहोर: मेहमानों की सेहत से खिलवाड़ कौन कर रहा था? रिजॉर्ट में एक्सपायरी पापड़, चावल में कीड़े, मचा हड़कंप

सीहोर जिले की आष्टा तहसील में खाद्य सुरक्षा विभाग की औचक कार्रवाई ने रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या होटल और रिजॉर्ट संचालक चंद रुपए बचाने के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर उतारू हैं? आष्टा के नाना घर रिजॉर्ट में एक्सपायरी डेट के पापड़ और चावलों में कीड़े मिलना खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है।

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