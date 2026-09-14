एमपी:  MLA अभय मिश्रा के बयान पर भड़के रीवा सांसद, बोले- यौन विकृति से पीड़ित, स्टेपनी चोरी कर शुरू किया सफर

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रीवा में संजय गांधी मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी जुबानी जंग में बदल गया है। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के गंभीर आरोपों के बाद भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पलटवार किया है। सांसद ने विधायक के बयान को लेकर उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए और इसके साथ ही उनके पुराने दिनों का भी जिक्र कर दिया।