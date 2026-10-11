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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Head-on collision between auto-rickshaw and bike in Sidhi; four people critically injured.

सीधी: ऑटो और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, चार लोग गंभीर घायल; 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया

Sun, 11 Oct 2026 11:29 AM IST
सीधी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी Published by: सीधी ब्यूरो Updated Sun, 11 Oct 2026 11:29 AM IST
सार

हत्था की लालकी पहाड़ी के पास रविवार सुबह ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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Head-on collision between auto-rickshaw and bike in Sidhi; four people critically injured.
दुर्घटना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हत्था की लालकी पहाड़ी के पास रविवार सुबह ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों की मदद से घायलों को 108 एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन पहुंचाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा रविवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। मोटरसाइकिल सवार दो युवक रीवा से खड्डी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों लोग घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर पहुंचे राहगीरों ने घायलों की मदद की और एंबुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया।
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108 एंबुलेंस के चालक प्रवीण मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलने पर जब वह घटनास्थल पर पहुंचे, तो चारों घायल गंभीर अवस्था में पड़े हुए थे। स्थानीय राहगीरों की मदद से घायलों को एंबुलेंस में बैठाया गया और तत्काल उपचार के लिए रामपुर नैकिन अस्पताल पहुंचाया गया।
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हादसे में मोटरसाइकिल सवार शिवेंद्र सिंह (19) और भूरा सिंह (19) घायल हुए हैं। दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी बताए गए हैं। वहीं, ऑटो में सवार रमेश साकेत (37) और शिवम बैस (19), निवासी खड्डी, भी दुर्घटना में घायल हुए हैं।

पुलिस कर रही मामले की जांच
रामपुर नैकिन थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल चारों लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस की जांच के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

 

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