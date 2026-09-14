शिवपुरी: शराब दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी, सरपंच-जनपद सदस्य समेत 21 गिरफ्तार; अन्य आरोपियों की तलाश जारी

शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र के अमोलपठा में लाइसेंसी कंपोजिट शराब दुकान में तोड़फोड़, शराब लूटने और आगजनी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में सरपंच छोटेराजा गुर्जर और जनपद सदस्य दुष्यंत परमार समेत कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।

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