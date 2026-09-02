सीहोर: नर्मदा के तेज बहाव में बहा 25 वर्षीय युवक, नारियल पकड़ने के दौरान फिसला पैर, SDRF का रेस्क्यू जारी

सीहोर जिले के बुधनी के सिंधी कैंप घाट पर बुधवार को नर्मदा नदी के तेज बहाव ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। मछली पकड़ने के बाद घाट से लौट रहा 25 वर्षीय अभिषेक पिता नारायणदास मांझी अचानक गहरे पानी में जा गिरा और देखते ही देखते तेज धार में लापता हो गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस और SDRF ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

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