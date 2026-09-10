सागर जहरीली शराब कांड : आरोपियों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Thu, 10 Sep 2026 02:28 PM IST
सार
जहरीली शराब कांड के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर पीला पंजा चलना शुरू हो गया है। प्रशासन ने गुरूवार सुबह से संपत्तियों की नाप कर ली थी। अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। इसके लिए तीन टीमें तैनात की हैं। आरोपियों के मकान और गोदाम समेत कथित अनधिकृत संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है।
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विस्तार
सागर के बंडा में जहरीली शराब कांड के आरोपियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस कांड से जुड़े आरोपियों की अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सरकारी अमला संपत्तियों की जांच परख करने गुरुवार सुबह से ही मौके पर पहुंच गया।
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तीन विशेष टीमें तैनात
प्रशासन ने तीन अलग-अलग विशेष टीमें गठित की हैं। ये टीमें आपसी समन्वय के साथ चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई कर रही हैँ। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
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मकान और गोदाम पर चला बुलडोजर
प्रशासन और पुलिस की ओर से खुफिया इनपुट तथा राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण और कथित अवैध शराब कारोबार से अर्जित संपत्तियों में शामिल मकान और गोदामों को कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।
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पांच जगहों पर कार्रवाई
प्रशासन की ओर से कुल पांच स्थानों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी बताए जा रहे चंद्रभान राजपूत, मनीष लोधी और आशीष साहू के मकान, गोदाम और अनधिकृत तरीके से अर्जित अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
शराब माफियाओं में हड़कंप
जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब का कारोबार कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित संपत्तियों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।