सतना में बारिश बनी आफत: तीन घंटे में 56 मिमी बरसात, सड़कें हुईं जलमग्न; भाजपा कार्यालय में घुसा पानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: सतना ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 04:05 PM IST
सार
सतना में बुधवार को मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। भाजपा कार्यालय परिसर में करीब 4 फीट पानी भर गया। तीन घंटे में 56 मिमी और सुबह से अब तक 90 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। बर्दाडीह और मयूर विहार में भी हालात बिगड़ गए हैं।
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विस्तार
सतना शहर में बुधवार को बारिश ने इस सीजन का अब तक का सबसे तेज रूप दिखाया। सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा कार्यालय परिसर में करीब चार फीट तक पानी भर गया। कार्यालय के आसपास भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
बारिश की तीव्रता का अंदाजा दर्ज आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। सुबह साढ़े 8 बजे से साढ़े 11 बजे तक महज तीन घंटे में 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, सुबह साढ़े 5 बजे से बारिश के आंकड़े को जोड़ने पर शहर में अब तक 90 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी तेजी से भर रहा है।
बरदाडीह में बिगड़े हालात
भारी बारिश का असर सतना शहर के बरदाडीह क्षेत्र में भी साफ दिखाई दे रहा है। यहां कई हिस्सों में पानी भर गया है और क्षेत्र में जलभराव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार बारिश होने से पानी की निकासी प्रभावित हुई है।
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भाजपा कार्यालय में भरा पानी
शहर के वार्ड नंबर 2 उमरी, वार्ड नंबर 4 मास्टर प्लान, वार्ड नंबर 7 भरहुत नगर और वार्ड नंबर 6 एमपी नगर में बारिश का सबसे अधिक असर देखने को मिला। सड़कों पर पानी भरने से कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा। भाजपा कार्यालय, सर्किट हाउस समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई।
मयूर विहार कॉलोनी पूरी तरह जलमग्न
नगर निगम के जोन कार्यालय के सामने स्थित मयूर विहार कॉलोनी में भी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कॉलोनी के कई हिस्सों में पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बारिश जारी रहने के कारण स्थानीय लोगों को पानी और बढ़ने की चिंता सता रही है।
सड़कों पर पानी, आवागमन प्रभावित
बारिश के कारण शहर की कई प्रमुख और आंतरिक सड़कों पर पानी जमा हो गया है। निचले इलाकों में सड़कें जलमग्न होने से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह वाहन धीमी गति से गुजरते नजर आए। लगातार बारिश के चलते शहर में सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। बाजारों और व्यस्त इलाकों में लोगों की आवाजाही कम दिखाई दे रही है। जलभराव वाले क्षेत्रों में वाहन चालकों को भी सावधानी से निकलना पड़ रहा है।
ये भी पढ़ें- पन्ना में झमाझम बारिश से हाहाकार: मार्ग बंद, अलर्ट पर एसडीआरएफ; नर्सरी से 12वीं तक दो दिनों का अवकाश घोषित
नगर निगम के सामने जल निकासी की चुनौती
सतना में हर तेज बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती रही है। बुधवार को हुई तेज बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की स्थिति सामने ला दी है। कई इलाकों में कम समय में बड़ी मात्रा में पानी जमा होने से नगर निगम के सामने जल निकासी की चुनौती खड़ी हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी उन इलाकों में है, जहां सड़कें और कॉलोनियां अपेक्षाकृत निचले हिस्से में हैं। बारिश का सिलसिला यदि आगे भी जारी रहता है तो इन क्षेत्रों में जलभराव और बढ़ने की आशंका बनी हुई है।
इस सीजन की सबसे तेज बारिश
बुधवार सुबह हुई बारिश को सतना शहर में इस सीजन की सबसे तेज बारिश बताया जा रहा है। कुछ ही घंटों में 56 मिलीमीटर बारिश होने के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सुबह साढ़े 5 बजे से बारिश का आंकड़ा 90 मिलीमीटर से अधिक पहुंच जाना बारिश की तीव्रता को दर्शाता है। फिलहाल सतना में बारिश का दौर जारी है और शहर के कई इलाकों में हालात पर लोगों की नजर बनी हुई है। जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रशासन और नगर निगम की टीमों से पानी की निकासी की उम्मीद की जा रही है। लोगों को भी जलभराव वाले स्थानों पर सावधानी बरतने और जरूरत न होने पर घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। सतना में भारी बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था और निचले इलाकों की स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले घंटों में बारिश का रुख शहर के हालात के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
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बारिश की तीव्रता का अंदाजा दर्ज आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। सुबह साढ़े 8 बजे से साढ़े 11 बजे तक महज तीन घंटे में 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, सुबह साढ़े 5 बजे से बारिश के आंकड़े को जोड़ने पर शहर में अब तक 90 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी तेजी से भर रहा है।
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बरदाडीह में बिगड़े हालात
भारी बारिश का असर सतना शहर के बरदाडीह क्षेत्र में भी साफ दिखाई दे रहा है। यहां कई हिस्सों में पानी भर गया है और क्षेत्र में जलभराव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार बारिश होने से पानी की निकासी प्रभावित हुई है।
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भाजपा कार्यालय में भरा पानी
शहर के वार्ड नंबर 2 उमरी, वार्ड नंबर 4 मास्टर प्लान, वार्ड नंबर 7 भरहुत नगर और वार्ड नंबर 6 एमपी नगर में बारिश का सबसे अधिक असर देखने को मिला। सड़कों पर पानी भरने से कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा। भाजपा कार्यालय, सर्किट हाउस समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई।
मयूर विहार कॉलोनी पूरी तरह जलमग्न
नगर निगम के जोन कार्यालय के सामने स्थित मयूर विहार कॉलोनी में भी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कॉलोनी के कई हिस्सों में पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बारिश जारी रहने के कारण स्थानीय लोगों को पानी और बढ़ने की चिंता सता रही है।
सड़कों पर पानी, आवागमन प्रभावित
बारिश के कारण शहर की कई प्रमुख और आंतरिक सड़कों पर पानी जमा हो गया है। निचले इलाकों में सड़कें जलमग्न होने से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह वाहन धीमी गति से गुजरते नजर आए। लगातार बारिश के चलते शहर में सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। बाजारों और व्यस्त इलाकों में लोगों की आवाजाही कम दिखाई दे रही है। जलभराव वाले क्षेत्रों में वाहन चालकों को भी सावधानी से निकलना पड़ रहा है।
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नगर निगम के सामने जल निकासी की चुनौती
सतना में हर तेज बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती रही है। बुधवार को हुई तेज बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की स्थिति सामने ला दी है। कई इलाकों में कम समय में बड़ी मात्रा में पानी जमा होने से नगर निगम के सामने जल निकासी की चुनौती खड़ी हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी उन इलाकों में है, जहां सड़कें और कॉलोनियां अपेक्षाकृत निचले हिस्से में हैं। बारिश का सिलसिला यदि आगे भी जारी रहता है तो इन क्षेत्रों में जलभराव और बढ़ने की आशंका बनी हुई है।
इस सीजन की सबसे तेज बारिश
बुधवार सुबह हुई बारिश को सतना शहर में इस सीजन की सबसे तेज बारिश बताया जा रहा है। कुछ ही घंटों में 56 मिलीमीटर बारिश होने के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सुबह साढ़े 5 बजे से बारिश का आंकड़ा 90 मिलीमीटर से अधिक पहुंच जाना बारिश की तीव्रता को दर्शाता है। फिलहाल सतना में बारिश का दौर जारी है और शहर के कई इलाकों में हालात पर लोगों की नजर बनी हुई है। जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रशासन और नगर निगम की टीमों से पानी की निकासी की उम्मीद की जा रही है। लोगों को भी जलभराव वाले स्थानों पर सावधानी बरतने और जरूरत न होने पर घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। सतना में भारी बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था और निचले इलाकों की स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले घंटों में बारिश का रुख शहर के हालात के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।