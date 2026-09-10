इंदौर:एमपी के मंत्री नेताओं पर 80 के दशक का दीवानापन, मंत्री विजयवर्गीय, सिलावट ने किया ट्रेंड फॉलो

कमेंट भी आ रहे मजेदार

नेताओं की अस्सी के दशक वाली तस्वीरों पर उनके फॉलोअर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट की तस्वीर पर एक फॉलोअर ने उनकी तुलना कमल हासन से कर दी तो किसी ने उन्हें तेजाब फिल्म के अनिल कपूर जैसा बता दिया। वहीं मंत्री विजयवर्गीय की तस्वीर पर एक फॉलोअर ने कमेंट किया कि आप तो साउथ के हीरो लग रहे हैं।



एक फॉलोअर ने विजयवर्गीय की पोस्ट पर भागीरथपुरा की घटना को जोड़ते हुए कटाक्ष भी कर दिया। कमेंट में लिखा कि उस दौर में लोग पानी पीकर मरते नहीं थे। यानी नेताओं का रेट्रो लुक तो सोशल मीडिया पर छा ही गया, उनके फॉलोअर्स के कमेंट भी इस ट्रेंड का मजा दोगुना कर रहे हैं।