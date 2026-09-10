इंदौर:एमपी के मंत्री नेताओं पर 80 के दशक का दीवानापन, मंत्री विजयवर्गीय, सिलावट ने किया ट्रेंड फॉलो
एमपी की राजनीति में इन दिनों भाषण और बयान नहीं, बल्कि अस्सी के दशक का रेट्रो लुक ट्रेंड कर रहा है। मंत्री से लेकर भाजपा के दिग्गज नेता तक एआई की मदद से पुराने जमाने के हीरो वाली स्टाइल में तस्वीरें बनवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं।
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मंत्री कैलाश विजयवर्गीय,भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन, जीतू जिराती सहित कई नेता अपनी 80 के दशक वाली तस्वीरों से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। एआई की मदद से नेता अस्सी के दशक की स्टाइल, माहौल और लुक वाली तस्वीरें तैयार करवा रहे हैं और उन्हें अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं। किसी तस्वीर में नेता ढीली-ढाली जैकेट में नजर आ रहे हैं तो कोई काले चश्मे में पुराने जमाने के हीरो वाला अंदाज दिखा रहा है।
कमेंट भी आ रहे मजेदार
नेताओं की अस्सी के दशक वाली तस्वीरों पर उनके फॉलोअर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट की तस्वीर पर एक फॉलोअर ने उनकी तुलना कमल हासन से कर दी तो किसी ने उन्हें तेजाब फिल्म के अनिल कपूर जैसा बता दिया। वहीं मंत्री विजयवर्गीय की तस्वीर पर एक फॉलोअर ने कमेंट किया कि आप तो साउथ के हीरो लग रहे हैं।
एक फॉलोअर ने विजयवर्गीय की पोस्ट पर भागीरथपुरा की घटना को जोड़ते हुए कटाक्ष भी कर दिया। कमेंट में लिखा कि उस दौर में लोग पानी पीकर मरते नहीं थे। यानी नेताओं का रेट्रो लुक तो सोशल मीडिया पर छा ही गया, उनके फॉलोअर्स के कमेंट भी इस ट्रेंड का मजा दोगुना कर रहे हैं।