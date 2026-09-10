छतरपुर: आधी रात में भरभराकर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबकर दो मासूमों की मौत, गंभीर घायल मां अस्पताल में भर्ती

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जानकारी के अनुसार हिनौता थाना क्षेत्र की हाथोंहा पंचायत के ग्राम क्योटा निवासी लक्खू केवट का कच्चा मकान रात करीब 1 बजे अचानक ढह गया। हादसे के समय उनकी बहू हेमा केवट और दो बच्चियां मकान के अंदर सो रही थीं। मलबे में दबने से 2 माह की हिमांशी केवट और 13 वर्षीय रचना केवट की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर महिला तथा बच्चियों को बाहर निकाला। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल रैफर किया गया है।घटना की जानकारी मिलते ही हिनौता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर हादसे की जांच शुरू की। दोनों बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मकान गिरने के कारणों और उसकी स्थिति की भी जांच कर रही है।घटना की जानकारी मिलते ही मध्यप्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से घायल हेमा केवट के स्वास्थ्य की जानकारी ली और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं और इस दुख की घड़ी में हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।राज्य मंत्री ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता एवं मुआवजा राशि भी परिवार को नियमानुसार शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन की ओर से घटना के कारणों की जांच और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।