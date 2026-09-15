सतना: हिस्ट्रीशीटर राहुल सिंह हत्याकांड में बढ़ा आक्रोश, रॉयल राजपूत संगठन ने घेरा एसपी ऑफिस

सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के टीकर गांव में 7 सितंबर 2026 को हिस्ट्रीशीटर राहुल सिंह की हुई हत्या के मामले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को रॉयल राजपूत संगठन के बैनर तले समाज के लोगों और मृतक के परिजनों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सिंहपुर थाना प्रभारी पंकज शुक्ला को तत्काल हटाने की मांग की। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) को ज्ञापन भी सौंपा गया।

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हिस्ट्रीशीटर राहुल सिंह की हत्या के मामले में पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मृतक राहुल सिंह निवासी टीकर, थाना सिंहपुर, जिला सतना के खिलाफ विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या (धारा 302 आईपीसी), हत्या का प्रयास, डकैती, एससी-एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर अपराध शामिल हैं।राहुल सिंह की हत्या के मामले में सिंहपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों चाचा-भतीजे सियाशरण दाहिया और अश्विनी दाहिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक राहुल सिंह के पिता ब्रजमोहन सिंह ने अमर उजाला से बातचीत में कृष्णा गर्ग और शिवा गर्ग पर भी संदेह जताया है। परिजनों का आरोप है कि घटना से पहले इन लोगों ने मृतक के मोबाइल फोन पर लगातार संपर्क किया था।परिजनों ने हत्याकांड से जुड़े अन्य संदिग्ध करीब 2-3 लोगों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि हत्या की साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे।रॉयल राजपूत संगठन और मृतक के परिजन सिंहपुर थाना प्रभारी पंकज शुक्ला को हटाने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए थाना प्रभारी को हटाया जाना जरूरी है। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि, रॉयल राजपूत संगठन का विरोध प्रदर्शन जारी है।