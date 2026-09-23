विधवा के अंधेकत्ल का खुलासा: संपत्ति और नकदी के लालच में बेटे ने ही मां को फावड़े से मार डाला, गिरफ्तार

शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र के ग्राम दरैन के बाहा टोला में हुई 55 वर्षीय विधवा महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सुनसान स्थान पर हुई इस वारदात को पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मानकर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आया कि महिला की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके अपने बेटे कौशल अहिरवार ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन