रतलाम क्राइम: भजन संध्या में हुए विवाद में पुलिस दल पर हमला, थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी घायल

रतलाम जिले के रिंगनोद थाना क्षेत्र ग्राम पिपलिया जोधा में मंगलवार व बुधवार की दरमियानी रात डोल ग्यारस त्योहार के तहत आयोजित भजन संध्या स्थल पर स्टेज पर चढ़ने की बात को लेकर एक युवक व आयोजन समिति के बीच विवाद हो गया। पुलिसकर्मी द्वारा युवक को समझाइश देने के बाद भी वह नहीं माना और परिजन व अन्य लोगों को बुलाकर ले आया। इसके बाद युवक, उसके परिजन व अन्य लोगों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया। इससे रिंगनोद थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकमियों को चोट आई है। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला व शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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