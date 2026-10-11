नवरात्रि विशेष: मां विजयासन देवी के दरबार में गूंजे जयकारे, लाखों भक्तों के लिए रोप वे समेत कई इंतजाम

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सलकनपुर स्थित मां विजयासन देवी धाम में रविवार से शारदीय नवरात्रि महोत्सव शुरू हो गया। पहले ही दिन मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नौ दिनों में यहां लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। प्रशासन ने सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा, सीसीटीवी और रोपवे सहित विशेष व्यवस्थाएं की हैं।