ग्वालियर: 12 लाख के सेब हड़पने की साजिश का खुलासा, हादसे और लूट की झूठी कहानी रची; दो गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 28 Nov 2026 09:48 AM IST
सार
ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने करीब 12 लाख रुपये के सेब हड़पने की साजिश का खुलासा किया है। आरोप है कि ट्रक चालक और मालिक ने मिलकर सड़क हादसे और सेब की लूट की झूठी कहानी बनाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुरैना जिले के सरायछोला स्थित गोदाम से सेब की 800 पेटियां बरामद की हैं। बरामद माल कानूनी प्रक्रिया के बाद कारोबारी को सौंप दिया गया।
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विस्तार
महाराजपुरा थाना क्षेत्र की बरेठा पुलिस चौकी ने 12 लाख रुपये मूल्य के सेब हड़पने के लिए रची गई सड़क दुर्घटना और लूट की झूठी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी ट्रक चालक दिनेश गुर्जर और ट्रक मालिक सूरज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पड़ोसी मुरैना जिले के गोदाम से सेब की 800 पेटियां बरामद कर ली हैं। कानूनी प्रक्रिया के बाद बरामद माल असली कारोबारी को सौंप दिया गया है।
झूठे हादसे की रची गई पटकथा
जम्मू-कश्मीर निवासी थोक सेब व्यापारी शाहिद अली ने व्यापारिक आपूर्ति के तहत लगभग 1000 पेटियां सेब ट्रक में लादकर बेंगलुरु भेजने के लिए रवाना की थीं। इस वाहन को चालक दिनेश गुर्जर चला रहा था। मार्ग में परिवहन के दौरान चालक दिनेश और ट्रक मालिक सूरज गुर्जर की नीयत बिगड़ गई। दोनों आरोपियों ने मिलकर सेब की खेप हड़पने के इरादे से सोची-समझी साजिश रची। चालक ने व्यापारी शाहिद अली को दूरभाष पर सूचना दी कि ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। चालक ने दावा किया कि हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों की भीड़ 800 पेटियां सेब लूटकर ले गई, जबकि केवल 200 पेटियां ही बच सकी हैं।
कारोबारी के संदेह से खुला राज
कारोबारी शाहिद अली को चालक की बातों पर सहज विश्वास नहीं हुआ। दूरभाष पर हुई बातचीत के समय चालक के बयानों में विरोधाभास दिखाई देने पर व्यापारी को पूरी घटना पर गहरा संदेह हुआ। मामले की सत्यता जानने के लिए कारोबारी स्वयं ग्वालियर पहुंचा और महाराजपुरा थाना क्षेत्र की बरेठा चौकी में शिकायत दर्ज कराई। चौकी प्रभारी रोहित सिंह भदौरिया ने सबसे पहले चालक दिनेश गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चालक टूट गया और उसने मालिक सूरज गुर्जर के साथ मिलकर रची गई साजिश स्वीकार कर ली।
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मुरैना के गोदाम से बरामदगी
चालक के बयान के आधार पर पुलिस ने ट्रक मालिक सूरज गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से प्राप्त सूचना के आधार पर बरेठा चौकी पुलिस दल सरायछोला पहुंचा। वहां एक निर्माणाधीन मकान के गोदाम में छिपाकर रखी गई सेब की 800 पेटियां बरामद की गईं। पुलिस ने करीब 12 लाख रुपये मूल्य का यह माल जब्त कर व्यापारी शाहिद अली को वापस सौंप दिया।
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झूठे हादसे की रची गई पटकथा
जम्मू-कश्मीर निवासी थोक सेब व्यापारी शाहिद अली ने व्यापारिक आपूर्ति के तहत लगभग 1000 पेटियां सेब ट्रक में लादकर बेंगलुरु भेजने के लिए रवाना की थीं। इस वाहन को चालक दिनेश गुर्जर चला रहा था। मार्ग में परिवहन के दौरान चालक दिनेश और ट्रक मालिक सूरज गुर्जर की नीयत बिगड़ गई। दोनों आरोपियों ने मिलकर सेब की खेप हड़पने के इरादे से सोची-समझी साजिश रची। चालक ने व्यापारी शाहिद अली को दूरभाष पर सूचना दी कि ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। चालक ने दावा किया कि हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों की भीड़ 800 पेटियां सेब लूटकर ले गई, जबकि केवल 200 पेटियां ही बच सकी हैं।
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कारोबारी के संदेह से खुला राज
कारोबारी शाहिद अली को चालक की बातों पर सहज विश्वास नहीं हुआ। दूरभाष पर हुई बातचीत के समय चालक के बयानों में विरोधाभास दिखाई देने पर व्यापारी को पूरी घटना पर गहरा संदेह हुआ। मामले की सत्यता जानने के लिए कारोबारी स्वयं ग्वालियर पहुंचा और महाराजपुरा थाना क्षेत्र की बरेठा चौकी में शिकायत दर्ज कराई। चौकी प्रभारी रोहित सिंह भदौरिया ने सबसे पहले चालक दिनेश गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चालक टूट गया और उसने मालिक सूरज गुर्जर के साथ मिलकर रची गई साजिश स्वीकार कर ली।
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मुरैना के गोदाम से बरामदगी
चालक के बयान के आधार पर पुलिस ने ट्रक मालिक सूरज गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से प्राप्त सूचना के आधार पर बरेठा चौकी पुलिस दल सरायछोला पहुंचा। वहां एक निर्माणाधीन मकान के गोदाम में छिपाकर रखी गई सेब की 800 पेटियां बरामद की गईं। पुलिस ने करीब 12 लाख रुपये मूल्य का यह माल जब्त कर व्यापारी शाहिद अली को वापस सौंप दिया।