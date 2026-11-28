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जम्मू-कश्मीर निवासी थोक सेब व्यापारी शाहिद अली ने व्यापारिक आपूर्ति के तहत लगभग 1000 पेटियां सेब ट्रक में लादकर बेंगलुरु भेजने के लिए रवाना की थीं। इस वाहन को चालक दिनेश गुर्जर चला रहा था। मार्ग में परिवहन के दौरान चालक दिनेश और ट्रक मालिक सूरज गुर्जर की नीयत बिगड़ गई। दोनों आरोपियों ने मिलकर सेब की खेप हड़पने के इरादे से सोची-समझी साजिश रची। चालक ने व्यापारी शाहिद अली को दूरभाष पर सूचना दी कि ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। चालक ने दावा किया कि हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों की भीड़ 800 पेटियां सेब लूटकर ले गई, जबकि केवल 200 पेटियां ही बच सकी हैं।कारोबारी शाहिद अली को चालक की बातों पर सहज विश्वास नहीं हुआ। दूरभाष पर हुई बातचीत के समय चालक के बयानों में विरोधाभास दिखाई देने पर व्यापारी को पूरी घटना पर गहरा संदेह हुआ। मामले की सत्यता जानने के लिए कारोबारी स्वयं ग्वालियर पहुंचा और महाराजपुरा थाना क्षेत्र की बरेठा चौकी में शिकायत दर्ज कराई। चौकी प्रभारी रोहित सिंह भदौरिया ने सबसे पहले चालक दिनेश गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चालक टूट गया और उसने मालिक सूरज गुर्जर के साथ मिलकर रची गई साजिश स्वीकार कर ली।चालक के बयान के आधार पर पुलिस ने ट्रक मालिक सूरज गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से प्राप्त सूचना के आधार पर बरेठा चौकी पुलिस दल सरायछोला पहुंचा। वहां एक निर्माणाधीन मकान के गोदाम में छिपाकर रखी गई सेब की 800 पेटियां बरामद की गईं। पुलिस ने करीब 12 लाख रुपये मूल्य का यह माल जब्त कर व्यापारी शाहिद अली को वापस सौंप दिया।