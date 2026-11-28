मध्य प्रदेश: मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका, जवाब न देने पर तीन सांसदों पर जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 28 Nov 2026 10:09 AM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेत्री और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा चुनाव याचिका में जवाब दाखिल नहीं करने पर तीन निर्वाचित सदस्यों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने तरुण चुग, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
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विस्तार
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेत्री एवं पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा चुनाव याचिका पर जवाब दाखिल न करने के कारण तीन निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों पर जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने जवाब पेश करने में लगातार हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्यसभा सदस्य तरुण चुग, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने तीनों सदस्यों को अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदान किया है। इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
चुनाव याचिका और नामांकन निरस्तीकरण का विवाद
कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने दायर याचिका में राज्यसभा सदस्य महेश केवट के निर्वाचन को चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं का नामांकन निरस्त किए जाने के फैसले को भी अनुचित बताया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तेलंगाना में लंबित कथित आपराधिक परिवाद की जानकारी छिपाने के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस प्रकरण में तेलंगाना की एक जिला अदालत से उन्हें केवल नोटिस जारी किए गए थे।
जवाब प्रस्तुत न करने पर अदालत की सख्ती
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने तीनों निर्वाचित सांसदों को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मौका प्रदान किया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि निश्चित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनका लिखित जवाब देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। शुक्रवार को सुनवाई के समय सांसदों के अधिवक्ताओं ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाते हुए अधिवक्ताओं के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया।
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रिटर्निंग अधिकारी की अर्जी और आयोग को राहत
याचिका में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाए गए मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव और रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने भी अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। एकलपीठ ने उनके आग्रह पर विचार करते हुए जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। इसके अलावा, एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अनावेदकों की सूची से निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम हटाने का स्पष्ट निर्देश जारी किया
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चुनाव याचिका और नामांकन निरस्तीकरण का विवाद
कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने दायर याचिका में राज्यसभा सदस्य महेश केवट के निर्वाचन को चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं का नामांकन निरस्त किए जाने के फैसले को भी अनुचित बताया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तेलंगाना में लंबित कथित आपराधिक परिवाद की जानकारी छिपाने के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस प्रकरण में तेलंगाना की एक जिला अदालत से उन्हें केवल नोटिस जारी किए गए थे।
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जवाब प्रस्तुत न करने पर अदालत की सख्ती
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने तीनों निर्वाचित सांसदों को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मौका प्रदान किया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि निश्चित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनका लिखित जवाब देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। शुक्रवार को सुनवाई के समय सांसदों के अधिवक्ताओं ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाते हुए अधिवक्ताओं के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया।
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रिटर्निंग अधिकारी की अर्जी और आयोग को राहत
याचिका में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाए गए मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव और रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने भी अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। एकलपीठ ने उनके आग्रह पर विचार करते हुए जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। इसके अलावा, एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अनावेदकों की सूची से निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम हटाने का स्पष्ट निर्देश जारी किया