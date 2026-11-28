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कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने दायर याचिका में राज्यसभा सदस्य महेश केवट के निर्वाचन को चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं का नामांकन निरस्त किए जाने के फैसले को भी अनुचित बताया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तेलंगाना में लंबित कथित आपराधिक परिवाद की जानकारी छिपाने के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस प्रकरण में तेलंगाना की एक जिला अदालत से उन्हें केवल नोटिस जारी किए गए थे।मामले की पिछली सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने तीनों निर्वाचित सांसदों को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मौका प्रदान किया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि निश्चित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनका लिखित जवाब देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। शुक्रवार को सुनवाई के समय सांसदों के अधिवक्ताओं ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाते हुए अधिवक्ताओं के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया।याचिका में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाए गए मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव और रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने भी अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। एकलपीठ ने उनके आग्रह पर विचार करते हुए जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। इसके अलावा, एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अनावेदकों की सूची से निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम हटाने का स्पष्ट निर्देश जारी किया