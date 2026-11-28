भोपाल में आज: महिला हॉकी का महामुकाबला, भारत-चीन के बीच खिताबी भिड़ंत; सीएम यादव भी होंगे शामिल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 28 Nov 2026 09:39 AM IST
सार
भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। नाथू बरखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत और चीन की टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मैच और पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे।
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विस्तार
भारत-चीन के बीच महिला हॉकी का महामुकाबला
भोपाल में आज महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। नाथू बरखेड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 7 बजे होने वाले फाइनल में भारतीय टीम का सामना चीन से होगा। भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जबकि चीन ने जापान को 1-0 से पराजित किया है। भारतीय टीम के पास लगातार तीसरी बार और कुल चौथी बार चैंपियन बनने का मौका है।
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शाम 7:30 बजे स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार शाम 7:30 बजे नाथू बरखेड़ा स्टेडियम पहुंचेंगे। वे महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने सेमीफाइनल में मलेशिया को हराकर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय बेटियों ने शानदार खेल दिखाकर देश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने चीन के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए भी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
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भोपाल में आज महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। नाथू बरखेड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 7 बजे होने वाले फाइनल में भारतीय टीम का सामना चीन से होगा। भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जबकि चीन ने जापान को 1-0 से पराजित किया है। भारतीय टीम के पास लगातार तीसरी बार और कुल चौथी बार चैंपियन बनने का मौका है।
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शाम 7:30 बजे स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार शाम 7:30 बजे नाथू बरखेड़ा स्टेडियम पहुंचेंगे। वे महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने सेमीफाइनल में मलेशिया को हराकर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय बेटियों ने शानदार खेल दिखाकर देश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने चीन के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए भी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
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