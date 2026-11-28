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भोपाल में आज: महिला हॉकी का महामुकाबला, भारत-चीन के बीच खिताबी भिड़ंत; सीएम यादव भी होंगे शामिल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Sat, 28 Nov 2026 09:39 AM IST

सार भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। नाथू बरखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत और चीन की टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मैच और पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे।



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