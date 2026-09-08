सागर जहरीली शराब कांड: 13 या 27 या फिर 50+ मौतें? सरकारी आंकड़ों और जमीनी दावों में इतना अंतर क्यों; जानें

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सागर दौरे पर आ रहे प्रदेश सरकार के मंत्रियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का आधिकारिक रुख अब भी मौतों के आंकड़े 13 पर अटका हुआ है। प्रशासन का तर्क है कि आधिकारिक रूप से अस्पतालों के रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौतों की पुष्टि की जा रही है। इसके अलावा, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (BMC) और अन्य स्थानीय अस्पतालों में लगभग 96 से अधिक गंभीर मरीज उपचाराधीन हैं, जिनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।इसके विपरीत, धरातल पर स्थिति बेहद डरावनी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अलग-अलग दावों के अनुसार, इस त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा 24 से 27 तक पहुंच चुका है। वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रभावित गांवों का दौरा करने के बाद सनसनीखेज दावा किया है कि सरकार सच छिपा रही है और जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पटवारी के अनुसार, कई परिवारों ने डर और प्रशासनिक दबाव के चलते शवों का चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे ये मौतें सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं हो पाईं।ये भी पढ़ें-प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच के इस भारी अंतर ने पीड़ित परिवारों के दर्द को और बढ़ा दिया है। जनता अब लाचारी के बीच बस यह जानना चाहती है कि आखिर इस त्रासदी में असल सच क्या है और मौतों के इन आंकड़ों के अंतर के पीछे जिम्मेदार कौन है।