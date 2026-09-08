सागर में पहले अवैध शराब का कारोबार: फिर पुलिस की दबिश और 24 मौतें; जानें शिकायत से जान गंवाने तक का पूरा मामला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश से घबराए शराब तस्करों ने बची हुई खेप को ठिकाने लगाने के नायाब और खतरनाक तरीके अपनाए। डर के मारे किसी ने शराब की पेटियां खेतों में फेंक दीं, तो किसी ने औने-पौने दामों में बेच दीं। हद तो तब हो गई, जब कई जगहों पर तस्कर मुफ्त में क्वार्टर बांटकर फरार हो गए। यही मुफ्त और फेंकी हुई शराब जब ग्रामीणों के हाथ लगी, तो उसने काल का रूप ले लिया। सोमवार को गूगरा खुर्द और छापरी गांवों में 9 और लोगों की मौत ने सनसनी फैला दी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) में वर्तमान में 50 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 13 की हालत गंभीर बनी हुई है और वे आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।इस पूरे हादसे के पीछे प्रशासनिक लापरवाही और पुलिस-तस्कर गठजोड़ की परतें भी उधड़ने लगी हैं। बरायठा क्षेत्र के अदावन गांव निवासी ब्रजेश महाराज ने दो महीने पहले अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने पुलिस से लेकर एसपी तक को सीसीटीवी फुटेज सौंपे, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे धड़ल्ले से शराब की पेटियां उतारी जा रही हैं। आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता पर ही झूठे मुकदमे लाद दिए गए। वहीं, जब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, तब जाकर आबकारी विभाग की नींद टूटी।ये भी पढ़ें-जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्य सरगना चंदू राजा और राघवेंद्र सिंह इस अवैध नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। पुलिस अब तक 30 नामजद आरोपियों में से 14 को गिरफ्तार कर चुकी है। ड्रमों में खतरनाक केमिकल लाकर सागर के बंडा स्थित ततरवारा गांव में यह जहरीला जहर तैयार किया जाता था, जिसके तार मुरैना तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। सागर की यह त्रासदी इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि कैसे प्रशासनिक सुस्ती और भ्रष्टाचार आम आदमी की जिंदगी पर भारी पड़ते हैं।