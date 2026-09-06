जहरीली शराब कांड: यूपी में तैयार होती थी मदिरा, फर्जी क्यूआर-रैपर लगाकर खपाई जाती थी; जानें कैसे होता था खेल

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हाल ही में उत्तर प्रदेश की ललितपुर पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले एक गिरोह को दबोचा था। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सागर के बंडा क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में नकली शराब की सप्लाई करते थे। आरोपियों के मुताबिक, ललितपुर निवासी रवि लखेरा, उसकी पत्नी शिवानी लखेरा, चंद्रेश लोधी और मोना राजा मिलकर इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे।ललितपुर में अवैध तरीके से तैयार की गई इस शराब को असली का रूप देने के लिए माफिया गिरोह उस पर नकली रैपर, नकली सील-ढक्कन और फर्जी QR कोड लगाता था। इसके बाद चार पहिया वाहनों और मोटरसाइकिलों के जरिए इसे सीमावर्ती गांवों तक पहुंचाया जाता था। जांच में सामने आया है कि यह जहरीली शराब सागर के ग्राम बांदरी, बढ़ोदिया, गूगरा खुर्द, नौराज और बैराज जैसे सीमावर्ती गांवों में बड़े पैमाने पर खपाई गई थी।ये भी पढ़ें-घटना के बाद पुलिस और आबकारी विभाग एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ललितपुर से सागर तक शराब पहुंचाने में स्थानीय स्तर पर कौन-कौन से तस्कर शामिल थे और यह नेटवर्क कितना गहरा फैला हुआ है। पूरे जिले में शराब दुकानों और अवैध शराब के संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।मामले में जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई जारी है। जिला कलेक्टर ने अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस और आबकारी विभाग अवैध शराब के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटे हैं।