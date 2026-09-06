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सागर जहरीली शराब कांड लाइव: नौ लोगों की मौत, डिप्टी सीएम ने जताया दुख; कहा- दोषी बख्शे नहीं जाएंगे

Sun, 06 Sep 2026 11:22 AM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Sun, 06 Sep 2026 11:22 AM IST
खास बातें

सागर जहरीली शराब कांड लाइव: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से हड़कंप मच गया है। इस घटना में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का इलाज चल रहा है।इधर, सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का एलान किया है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर बड़ी खबर और पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।

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Sagar Toxic Liquor Case live many Dead Over many Referred to Hospital
सागर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतें - फोटो : Amar Ujala

लाइव अपडेट

11:13 AM, 06-Sep-2026

सागर जहरीली शराब कांड: डिप्टी सीएम ने जताया दुख

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा - फोटो : PTI
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सागर में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सागर जिले के बंडा शाहगढ़ क्षेत्र में शराब पीने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुःखद है। मैंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से विस्तृत जानकारी ली है। आबकारी आयुक्त मौके पर पहुंच रहे हैं। हादसे के पीछे कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए हैं। सरकार इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। मेरी गहरी संवेदनाएं प्रभावित जन के साथ हैं।
11:06 AM, 06-Sep-2026

सागर जहरीली शराब कांड: नौराज और गूगरा खुर्द पहुंचे अधिकारी

ग्राम नौराज और गूगरा खुर्द में अवैध जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद सागर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी  मौके पर मौजूद हैं। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज की व्यवस्था देखी। अधिकारियों ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रथम दृष्टया एहतियात के तौर पर क्षेत्र की छह शराब दुकानों को सील कर दिया गया है और तत्काल सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने शराब का सेवन किया है और उन्हें उल्टी, सिरदर्द या बुखार जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, वे एहतियात के तौर पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी जांच कराएं।
 
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10:59 AM, 06-Sep-2026

सागर जहरीली शराब कांड: मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया

जहरीली शराब के सेवन से बीमार लोगों को तत्काल इलाज के लिए सिविल अस्पताल बंडा लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बंडा अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद जिन मरीजों की हालत अधिक चिंताजनक बनी हुई है, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जिला अस्पताल सागर रेफर किया जा रहा है।
10:39 AM, 06-Sep-2026

सागर जहरीली शराब कांड लाइव: नौ लोगों की मौत, डिप्टी सीएम ने जताया दुख; कहा- दोषी बख्शे नहीं जाएंगे

सागर जिले की बंडा तहसील के ग्राम घूघरा, जालमपुर और बराज सहित आसपास के गांवों में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब के सेवन से दर्जनों ग्रामीणों की हालत अचानक बिगड़ गई, जिनमें से नौ लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
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