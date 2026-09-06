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सागर जहरीली शराब कांड लाइव: नौ लोगों की मौत, डिप्टी सीएम ने जताया दुख; कहा- दोषी बख्शे नहीं जाएंगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Sun, 06 Sep 2026 11:22 AM IST
खास बातें
सागर जहरीली शराब कांड लाइव: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से हड़कंप मच गया है। इस घटना में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का इलाज चल रहा है।इधर, सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का एलान किया है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर बड़ी खबर और पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।
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लाइव अपडेट
11:13 AM, 06-Sep-2026
सागर जहरीली शराब कांड: डिप्टी सीएम ने जताया दुख
11:06 AM, 06-Sep-2026
सागर जहरीली शराब कांड: नौराज और गूगरा खुर्द पहुंचे अधिकारीग्राम नौराज और गूगरा खुर्द में अवैध जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद सागर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज की व्यवस्था देखी। अधिकारियों ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रथम दृष्टया एहतियात के तौर पर क्षेत्र की छह शराब दुकानों को सील कर दिया गया है और तत्काल सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने शराब का सेवन किया है और उन्हें उल्टी, सिरदर्द या बुखार जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, वे एहतियात के तौर पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी जांच कराएं।
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10:59 AM, 06-Sep-2026
सागर जहरीली शराब कांड: मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कियाजहरीली शराब के सेवन से बीमार लोगों को तत्काल इलाज के लिए सिविल अस्पताल बंडा लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बंडा अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद जिन मरीजों की हालत अधिक चिंताजनक बनी हुई है, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जिला अस्पताल सागर रेफर किया जा रहा है।
10:39 AM, 06-Sep-2026