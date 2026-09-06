जहरीली शराब से मौतों पर कांग्रेस का हमला: सिंघार-पटवारी ने सरकार को घेरा, पूछा- शराब माफिया किसके संरक्षण में?

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सागर जिले में जहरीली शराब पीने से मौतों की खबर के बाद कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अलग-अलग बयानों में घटना को गंभीर बताते हुए अवैध शराब के कारोबार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उमंग सिंघार ने कहा कि सागर में जहरीली और अवैध शराब ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 11 लोगों की मौत और 25 से ज्यादा लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार तत्काल उच्चस्तरीय जांच टीम सागर भेजे।