दवाई का पर्चा बना पहेली: 100 रुपये फीस लेकर ये क्या लिख दिया? गुरुकृपा नर्सिंग होम के डॉक्टर का लेखन चर्चा में

रीवा शहर के गुरु कृपा नर्सिंग होम में करीब 40 वर्षों से सेवाएं दे रहे शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद जैन की दवाई लिखने की शैली इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। बुधवार सुबह से एक कथित प्रिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पर्चे पर लिखी दवाइयों को पढ़ना किसी पहेली को हल करने से कम नहीं है।

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