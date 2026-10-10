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राजगढ़ में खौफनाक वारदात: रामपाल बाबा का भक्त पति बना अपनी ही पत्नी का कातिल, कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार

Sat, 10 Oct 2026 10:12 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजगढ़ Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 10 Oct 2026 10:12 PM IST
सार

धार्मिक मान्यताओं को लेकर विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना से पहले मृतका ने पिता को फोन कर अपनी जान को खतरा बताया था। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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Rajgarh: Rampal Baba Devotee Accused of Killing Wife with Axe in Brutal Attack
पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले के गुराड़खेड़ा गांव में शनिवार सुबह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 36 वर्षीय गायत्रीबाई गुर्जर के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति रामबाबू गुर्जर वारदात के बाद से फरार है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच धार्मिक मान्यताओं और पारिवारिक मामलों को लेकर विवाद होता था। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया।

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धार्मिक मान्यताओं को लेकर हुआ झगड़ा
प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि पति-पत्नी के बीच देवताओं को मानने और त्योहार मनाने को लेकर अक्सर कहासुनी होती थी। उसके मुताबिक गायत्रीबाई धार्मिक रीति-रिवाजों और त्योहारों का पालन करने के लिए कहती थीं, जबकि रामबाबू इसका विरोध करता था।
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एक अन्य रिश्तेदार ने भी आरोपी पर भगवान राम और हनुमान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। रिश्तेदार का दावा है कि आरोपी अपनी पत्नी को रक्षाबंधन पर मायके जाने से भी रोकता था। पुलिस इन आरोपों और विवाद के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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पिता ने लगाए गंभीर आरोप
मृतका के पिता और छायन गांव के पूर्व सरपंच कमलसिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि रामबाबू हरियाणा के रामपाल बाबा का अनुयायी है। उनके मुताबिक आरोपी ने घर में बाबा की कई तस्वीरें लगा रखी थीं और वह पत्नी गायत्री तथा बच्चों को भगवान की पूजा करने से मना करता था। पिता ने बताया कि रक्षाबंधन पर भी आरोपी ने गायत्रीबाई को मायके नहीं आने दिया था। उनके अनुसार आरोपी रिश्तेदारी और त्योहारों को अनावश्यक बताता था। हालांकि ये आरोप परिजनों के बयानों पर आधारित हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

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पिता को फोन कर कहा था- जल्दी आ जाइए
मृतका के पिता के अनुसार शनिवार सुबह गायत्रीबाई ने उन्हें फोन कर बताया था कि पति उनके साथ मारपीट कर रहा है। उसने पिता से जल्द पहुंचने की गुहार लगाई और आशंका जताई कि देर होने पर पति उनकी जान ले सकता है। परिजनों के मुताबिक जब तक वे गुराड़खेड़ा गांव पहुंचे, गायत्रीबाई की हत्या हो चुकी थी और आरोपी वहां से फरार हो गया था। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।


मृतका गायत्रीबाई के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा गब्बर 14 वर्ष का है, जबकि छोटा बेटा धनराज आठ साल का है। मां की मौत के बाद दोनों बच्चे गहरे सदमे में हैं। परिवार के लिए यह घटना बड़ा दुख बनकर सामने आई है। पुलिस मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम की मदद ली गई है।

आरोपी की तलाश जारी
गुराड़खेड़ा गांव राजगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र से करीब 32 किलोमीटर दूर है और राजस्थान सीमा के नजदीक स्थित है। वारदात के बाद पुलिस फरार आरोपी रामबाबू गुर्जर की तलाश में जुटी है। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा आरोपी की गिरफ्तारी तथा जांच आगे बढ़ने के बाद हो सकेगा।

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