ग्वालियर में उमा भारती की दो टूक: किसी की औकात नहीं कि मुझे टिकट दे, यूपी चुनाव पर की ये भविष्यवाणी
उमा भारती ने चुनाव लड़ने के फैसले को अपना अधिकार बताया और कहा कि टिकट देने की किसी की औकात नहीं है। उन्होंने UP चुनाव में BJP की जीत पर अगले 20 साल तक दूसरे दलों के सफाए का दावा किया। शराब नीति पर शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की।
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प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने अपने भविष्य में चुनाव लड़ने की योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। वे वृंदावन से भोपाल की यात्रा पर थीं, जब ग्वालियर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी बेबाक टिप्पणी की। चुनाव में टिकट मिलने के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव लड़ने अथवा न लड़ने का निर्णय वे स्वयं करती हैं और किसी की यह औकात नहीं है कि वह उन्हें चुनाव में टिकट दे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत दर्ज कर लेती है, तो अगले 20 साल तक राज्य से बाकी सभी राजनीतिक दलों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा।
शराबबंदी पर शिवराज की तारीफ
शराबबंदी से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के दौरान उमा भारती ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीति की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने शराब को लेकर प्रभावी और अच्छी नीति बनाई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नीति के प्रत्येक बिंदु पर उन्होंने स्वयं अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के मामले में जमीनी स्तर के सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ पूरा नहीं किया।
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पुलिस की सीमाएं और जिम्मेदारी
उमा भारती ने सुरक्षा व्यवस्था की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन हर स्थान पर चौबीसों घंटे निगरानी नहीं रख सकता। पुलिस का हस्तक्षेप केवल उसी परिस्थिति में होता है, जब कहीं कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका अथवा स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शराबबंदी की नीति को राज्य में वास्तव में असरदार और सफल बनाने के लिए सतत निगरानी की आवश्यकता है। यह निगरानी तथा जवाबदेही केवल जनप्रतिनिधियों को ही पूरी निष्ठा के साथ निभानी होगी, तभी इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ सकेंगे।
स्वास्थ्य खराब होने पर रेल यात्रा
उल्लेखनीय है कि उमा भारती सड़क मार्ग से वृंदावन से भोपाल के लिए रवाना हुई थीं। हालांकि रास्ते में अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से उन्हें यात्रा रोकनी पड़ी और वे ग्वालियर में रुक गईं। इसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग से अपनी यात्रा जारी रखने के बजाय ट्रेन द्वारा भोपाल जाने का निर्णय लिया।