प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने अपने भविष्य में चुनाव लड़ने की योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। वे वृंदावन से भोपाल की यात्रा पर थीं, जब ग्वालियर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी बेबाक टिप्पणी की। चुनाव में टिकट मिलने के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव लड़ने अथवा न लड़ने का निर्णय वे स्वयं करती हैं और किसी की यह औकात नहीं है कि वह उन्हें चुनाव में टिकट दे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत दर्ज कर लेती है, तो अगले 20 साल तक राज्य से बाकी सभी राजनीतिक दलों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा।

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