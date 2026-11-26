घुनघुटी क्षेत्र में जंगल, जल और जमीन को लेकर बजरंग पावर कंपनी के खिलाफ जारी विरोध के बीच वन विभाग की कार्रवाई सामने आई है। वन क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के मामले में बजरंग पावर कंपनी की एक जेसीबी मशीन जब्त की गई है। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद घुनघुटी क्षेत्र में कंपनी की गतिविधियों को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। जंगल क्षेत्र में मशीनों के प्रवेश और नियमों के पालन को लेकर अब वन विभाग की कार्रवाई भी सामने आने लगी है।

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जानकारी के अनुसार बजरंग पावर की एक जेसीबी मशीन वन क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के मामले में पकड़ी गई, जिसके बाद वन विभाग ने मशीन को जब्त कर लिया। वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मशीनरी अथवा भारी उपकरणों का प्रवेश नियमों और निर्धारित अनुमति के अधीन होता है। ऐसे में अनधिकृत प्रवेश का मामला सामने आने पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी को अपने कब्जे में लिया है।घुनघुटी क्षेत्र में इन दिनों जंगल बचाने को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन भी लगातार जारी है। ग्रामीण जंगल, तालाब, सड़क और जल स्रोतों से जुड़े मुद्दों को लेकर बजरंग पावर कंपनी के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। धरना, मशाल जुलूस और पौधारोपण के जरिए ग्रामीण अपनी मांगों को लगातार उठा रहे हैं। इसी बीच जेसीबी जब्त होने की कार्रवाई ने क्षेत्र में वन संरक्षण और वन क्षेत्र में गतिविधियों के नियमन को लेकर चर्चा को नया मोड़ दिया है।वन विभाग की कार्रवाई में बजरंग पावर कंपनी की जेसीबी जब्त किए जाने की पुष्टि घुनघुटी रेंजर हरीश तिवारी ने की है। वन क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश और मशीनों के इस्तेमाल को लेकर वन विभाग के नियम स्पष्ट हैं। ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई वन संपदा की सुरक्षा और निर्धारित नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाती है।घुनघुटी में जंगल बचाने को लेकर ग्रामीणों की आवाज लगातार तेज हो रही है। ग्रामीणों के आंदोलन के बीच वन विभाग द्वारा जेसीबी जब्त किए जाने की कार्रवाई क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इस मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई और जांच के निष्कर्षों पर लोगों की नजर रहेगी। जंगल क्षेत्र में कंपनी की गतिविधियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वन विभाग की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।