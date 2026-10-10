कटनी: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार यात्री बस, हादसे में एक स्कूली छात्रा की मौत, 40 यात्री घायल

जिले में तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटने से 16वर्षीय स्कूली छात्रा शिवानी लोधी की मौत हो गई जबकि 40 यात्री घायल हुए है। इनमें 27 विजयराघवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं और 13 को कटनी जिला अस्पताल लाया गया है। बता दें कि घटना विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के बंजारी के पास खजुरी मार्ग की है, जहां पिपरा से मैहर जा रही रजा बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं पुलिस और स्थानीय लोग राहत-बचाव में जुटे दिखाई दिए।

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