मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तीन पूर्व कांग्रेस पार्षदों को दलबदल कानून के तहत नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने पार्षद ममता सुनेरे, शिवम यादव और विनिता मौर्य सहित मामले से जुड़े सभी पक्षकारों से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस पवनकुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने राज्य सरकार, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, नगर निगम और तीनों पार्षदों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए।नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले इन तीनों पार्षदों ने बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने शासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने तीनों पार्षदों की सदस्यता समाप्त करने तथा उनके वार्डों में उपचुनाव कराने की मांग उठाई थी। हालांकि नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने नेता प्रतिपक्ष के इस आवेदन को निरस्त कर दिया था। प्रमुख सचिव के इस फैसले को चुनौती देते हुए सोनिला मिमरोट ने सितंबर महीने में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की थी।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और अधिवक्ता ज्येश गुरनानी ने अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने प्रमुख सचिव के निर्णय पर सवाल उठाते हुए पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत अब सभी पक्षों का जवाब मिलने के बाद इस याचिका पर अगली सुनवाई करेगी।